Во время спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа

Во время спецоперации на Украине погиб сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров. Информацию подтвердили в администрации НАО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, выпускник кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Георгий Дудоров, с честью выполнивший свой воинский долг, был посмертно награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Распоряжение о награждении отдал глава СКР Александр Бастрыкин.

Георгий Дудоров скончался 6 марта 2022 года, когда колонна его роты попала под артиллерийский удар украинских националистических отрядов.

Александр Бастрыкин поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего офицера.