16 Марта 2022
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Сын замгубернатора НАО (2022) | Фото: sledcom.ru

Во время спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа

Во время спецоперации на Украине погиб сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров. Информацию подтвердили в администрации НАО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, выпускник кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Георгий Дудоров, с честью выполнивший свой воинский долг, был посмертно награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Распоряжение о награждении отдал глава СКР Александр Бастрыкин.

Сын замгубернатора НАО(2022)|Фото: sledcom.ru

Георгий Дудоров скончался 6 марта 2022 года, когда колонна его роты попала под артиллерийский удар украинских националистических отрядов.

Александр Бастрыкин поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего офицера.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны, Георгий Дудоров



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