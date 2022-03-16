Минобороны РФ опровергли информацию о расстреле мирных жителей Чернигова российскими военными

Министерство обороны РФ опровергло распространяемую киевским режимом информацию о погибших в Чернигове мирных жителей, стоявших в очереди за хлебом, которые якобы были "расстреляны российскими военнослужащими".

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в Чернигове российских военнослужащих не было и нет.

"Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, - очередная постановка СБУ. Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими Интернет-ресурсами, данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобожденных от националистов", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны сообщили, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. В подразделениях российских Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, нет химических боеприпасов. РФ полностью уничтожила все запасы химического оружия, в отличие от США.

"Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность. Добавлю, что среди захваченной нами в четвертой бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта", - подчеркнул Конашенков.

Группировка войск ЛНР продвигается вперед с нескольких направлений внутри города Северодонецк, ДНР ведут бой за Марьинку. Продвижение за день составило два километра.

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В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины. Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники.