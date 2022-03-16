Путин анонсировал повышение МРОТ, социальных выплат и зарплат бюджетников

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по социально-экономической поддержке субъектов РФ анонсировал увеличение МРОТ, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников и всех социальных выплат, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства отметил, что эти меры будут приняты, так как "рост цен серьезно бьет по доходам людей". Правительству было отдано поручение рассчитать точные параметры такого повышения. Также Кабмин должен проанализировать меры поддержки людей, потерявших работу. Путин считает, что меры поддержки необходимо расширять, в том числе через социальные контракты.

Владимир Путин также подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию в экономике по итогам года необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Выполнение этой задачи глава государства назвал "вопросом социальной справедливости".