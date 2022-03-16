16 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
заречный (2016) | Фото: Накануне.ru

В Заречном нашли тело пропавшего подростка

Пропавшего в Заречном 17-летнего подростка нашли мертвым в лесополосе рядом с городом, сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в поисках молодого человека было задействовано порядка 200 человек из числа сотрудников полиции, военных и волонтеров поисковых отрядов "Прорыв" и "Лиза Алерт", других неравнодушных граждан.

"А конкретно обнаружили тело юноши супруги Наталья и Николай Волковы, возглавляющие более пяти лет поисковый отряд "Прорыв", представители которого участвовали более чем в тысяче мероприятий по поиску взрослых и детей, значившихся как без вести пропавшие. По результатам розыска парня наши замёрзшим сегодня днём, 16 марта, в лесополосе, недалеко от города Заречного", - отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ранее следственным отделом по городу Заречный Следственного комитета по Свердловской области по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка ранее возбуждалось уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

Это было сделано чтобы наиболее тщательно и оперативно выяснить все обстоятельства безвестного исчезновения и найти пропавшего.

"Координацию поисковых мероприятий, проводившихся следственно-оперативной группой совместно с волонтёрами, осуществляли сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области. При внешнем осмотре тела умершего признаков криминальной смерти не имеется, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения давности и причины смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, подросток пропал 5 марта.

Теги: Заречный, подросток, поиски



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Ранее 09.03.2022 08:44 Мск В Заречном уже пятый день ищут подростка


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