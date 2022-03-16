В отличие от западных стран мы будем уважать право собственности, - Путин

США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с губернаторами и членами правительства.

Он отметил, что "в отличие от западных стран мы будем уважать право собственности".

Президент России также обратился к миллиардерам, имевшим за границей активы: "Аресты зарубежных активов РФ и бизнеса - урок для российских предпринимателей, нет ничего надежней инвестиций на родине".