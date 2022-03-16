16 Марта 2022
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Коллаж, признание ДНР и ЛНР, Владимир Путин (2022) | Фото: Накануне.RU

Спецоперация идет успешно, строго по плану, - Путин

"Спецоперация [на Украине] идет успешно, строго по плану", заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с губернаторами и членами правительства, посвященное социально-экономическим проблемам.

"Мы встречаемся в сложное время, когда наши Вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. В самом ее начале, ранним утром 24 февраля, мною публично были названы причины и цели действия РФ — это помощь людям на Донбассе, которые восемь лет самыми варварскими методами — блокадами, терактами, артобстрелами подвергались настоящему геноциду. Ни за что. Только за то, что они добивались элементарных человеческих прав: говорить на родном языке, растить своих людей так, как хотят", - сказал глава государства. 

Путин считает, что "Киев саботировал мирное урегулирование кризиса", а "в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью была бы Россия". "Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, он не захотели", - заявил президент России. 

По словам президента, "спецоперация идет успешно, строго по плану". "Тактика боевых действий на Украине, выработанная Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала", - отметил президент. Он добавил, что появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели".  

Теги: владимир путин, спецоперация на украине, киев, ядерное оружие



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