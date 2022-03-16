16 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

У Зеленского отвергли шведский вариант демилитаризации Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг шведский вариант демилитаризации Украины, о котором заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. По его словам, эту модель предлагает сама Украина.
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Подоляк написал, что "модель может быть только украинской" и в ней должны быть юридически закреплены "абсолютные гарантии безопасности". В частности, за Украину должны обязательно воевать в случае нападения.

"Нам нужны прямые, жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - заявил чиновник.

Владимир Зеленский в сегодняшнем видеоролике снова заговорил о гарантиях безопасности и выразил уверенность в успехе.

На Украине вовсю идет пропаганда того, что ситуация развивается в пользу Украины и договор будет заключаться на условиях киевского режима, поэтому там не идут ни на какие уступки. Политические телеграм-каналы пишут, что ни российский Крым, ни ДНР и ЛНР Киев признавать не собирается, так как выражает уверенность в своей победе. Это делается для того, чтобы максимально затянуть сопротивление и вызвать максимальные разрушения и жертвы.

Теги: украина, демилитаризация



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