Россию официально исключили из Совета Европы

Россия официально исключена из Совета Европы. Окончательное решение было принято Комитетом министров организации – проведено тайное голосование. Сразу же после вынесения решения у здания Совета Европы в Страсбурге (Франция) был спущен российский триколор, развевавшийся рядом с 46 другими флагами государств-членов организации.

Ранее решение об исключении России приняла и ПАСЕ – парламентская ассамблея Совета Европы (216 голосов депутатов было за исключение, трое – воздержались).

Стоит отметить, что решение о "расставании" взаимно. 10 марта Министерство иностранных дел России объявило о начале процедуры выхода из СЕ.