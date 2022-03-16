Центробанк не нашел признаков банкротства у челябинской страховой компании "АСКО-Страхование"

Центробанк РФ прекратил действие временной администрации в компании "АСКО-Страхование". Лицензия у старейшей страховой компании Челябинска была отозвана в декабре прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приказом Банка России деятельность временной администрации ПАО "АСКО-Страхование" с 14 марта 2022 г. прекращена в связи с достижением целей назначения временной администрации и решением поставленных задач. С даты прекращения деятельности временной администрации управление ПАО "АСКО-Страхование" осуществляется исполнительными органами страховой организации. Кредиторы и иные контрагенты страховой организации могут обращаться непосредственно в страховую организацию", - говорится в документе.

Временная администрация не нашла признаков банкротства страховой организации. По результатам анализа финансового состояния было установлено, что реальная величина имущества страховой организации составляет 7,371 млрд рублей при величине обязательств 7,083 млрд рублей.

"Превышение активов ПАО "АСКО-Страхование" над его обязательствами составляет 288 739 тыс. рублей", - следует из отчета временной администрации.

Напомним, в начале декабря Банк России отозвал лицензию у "АСКО-Страхование". Сообщалось, что страховщик допустил превышение принятых обязательств над собственным капиталом. В ЦБ отмечали, что на протяжении года применяли к компании различные меры, которые не подействовали, в итоге создалась угроза для страхователей, застрахованных лиц и т.д.