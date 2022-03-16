16 Марта 2022
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Дом купеческий, объект культурного наследия, Челябинск, (2018) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Екатеринбурге снова подняли вопрос о переносе ОКН из центра города

Власти Екатеринбурга продолжают размышлять над идеей переноса из центра города объектов культурного наследия. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

По его словам, в первую очередь речь идет об объектах деревянного зодчества, для которых необходимо найти отдельную площадку для создания подобия музейного городка. Сутягин заявил, что в центре уральской столицы эти здания ни к чему, а свободное от них место можно будет отдать под более эффективное использование.

"Вообще-то мы рассматривали создание такой площадки, куда вот эти домики красивые бы перевозили. И там сделать что-то вроде деревни деревянного зодчества. Удобно было бы и тем, кто интересуется объектами культурного наследия. Пришел, и в одном месте всю эту красоту увидел", - заявил заммэра.

На данный момент место еще не определено, однако департамент архитектуры рассматривает территорию вблизи Екатеринбурга. Также учитывается и транспортная доступность к местности.

Теги: ОКН, деревянное зодчество, Екатеринбург, перенос



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