Минпромторг и металлурги договорились установить предельные цены на металлы на несколько месяцев

Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на металлы на ближайшие месяцы, при этом для некоторых предприятий могут быть исключения с учетом их себестоимости, передает "Интерфакс" со ссылкой на итоги совещания Дениса Мантурова (глава министерства промышленности и торговли) с металлургами.

Минпромторг ранее предложил временно отвязать цены на металлургическую продукцию и сырье от курса доллара. Как указывает ведомство, изменения в структуре мирового спроса на энергоносители, сырье и металлы зачастую приводят к резкому повышению цен. Так, цены на сырьевые материалы остаются на высоком уровне, дорожает лом черных металлов, а стоимость алюминиевой и медной продукции подвержена влиянию колебаний курса рубля.

Ожидается, что максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке позволят избежать ажиотажного роста цен на это сырье и конечную продукцию в России, а также сохранить темпы реализации инвестпроектов и объектов федерального и регионального значения.

Ранее в Минпромторге прошло совещание с представителями металлургической отрасли, где заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов жестко потребовал снизить цены на металлы. Он упрекнул металлопроизводителей в двукратном необоснованном росте стоимости, что может привести к резкому скачку цен в автомобилестроении, судостроении, машиностроении, строительстве жилья, а также к срыву сроков сдачи объектов.