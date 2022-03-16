США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет

США в рамках нового пакета военной помощи рассматривают возможности поставок на Украину высокоточных управляемых ракет Switchblade, сообщает NBC.

По данным источников в Конгрессе, поставки будут осуществляться в рамках предоставления Киеву военной помощи на миллиард долларов. Окончательное решение об этом не принято.

Switchblade оснащены камерами, системами наведения и взрывчаткой. Существует два варианта высокоточных управляемых ракет - Switchblade 300 и Switchblade 600. Последний может зависать над целью в течение 40 минут, развить скорость до 180 километров в час и способен уничтожить танк.

13 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине военной помощи объемом до $200 млн. С учетом этой суммы, общий объем помощи Киеву составит более $1,2 млрд.

В конце февраля власти США выделили Украине немедленную военную помощь объемом до $350 млн. Телекомпания NBC в начале марта сообщала, что в рамках этого пакета США передали Киеву несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы.