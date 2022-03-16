Степашин: Пришло время для выхода России из Болонского образовательного процесса

России стоит пересмотреть необходимость участия в Болонском образовательном процессе и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры.

По мнению председателя Ассоциации юристов России (АЮР) Сергея Степашина, присоединение к Болонскому процессу не только не оправдало возлагаемых на него надежд, но и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования.

"Автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло. Более того, борьба России за защиту прав населения ДНР и ЛНР привела к беспрецедентной в истории мирового высшего образования дискриминации российских студентов по мотивам их национальности и многочисленным случаям отчисления российских учащихся из школ и высших учебных заведений иностранных государств, в том числе участников Болонского процесса", - цитирует Степашина РИА Новости.

Он подчеркнул, что "в скорейшее время" нужно поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего образования классических вариантов: специалитета и аспирантуры.

"На протяжении долгих лет Россия и СССР выпускали огромное количество первоклассных специалистов, что подтверждается высочайшим уровнем российской и советской науки и промышленности. Поэтому необходимо все преимущества Болонского процесса и классической школы сохранить и усовершенствовать под современные реалии", - считает Степашин.

С момента вступления России в болонский процесс прошло достаточное количество времени для подведения итогов реформирования отечественной системы высшего образования.

"И они, на мой взгляд, не оправдали ожидания. Думаю, пришло время для выхода России из Болонского образовательного процесса", - резюмировал председатель АЮР.