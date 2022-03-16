В больницы ЯНАО вернули диспансеризацию, но пока не отменяют ношение масок

Во всех больницах Ямала возобновилась углубленная диспансеризация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства ЯНАО.

Медицинские организации региона вернулись к привычному режиму работы. Возобновилось оказание плановой медицинской помощи, а также проведение диспансеризации, в том числе для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

В 2022 году углубленную диспансеризацию смогут пройти более 30 тысяч ямальцев. С начала года такой возможностью уже воспользовались около 1000 человек.

Всего диспансеризации и профосмотрам в этом году подлежат порядка 160 000 северян. Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. Также медики используют выездные формы обследования. Так тундровики могут пройти осмотр во время празднования Дня оленевода.

Если по результатам диспансеризации у пациента выявлено хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначают лечение и медицинскую реабилитацию.

Напомним, ранее диспансеризации и профосмотры были остановлены в связи с пандемией коронавируса. Сейчас многие ограничения сняты.

Однако, как сообщили в Роспотребнадзоре округа, на территории региона пока продолжит действовать масочный режим. Отменять его пока не планируется - показатели заболеваемости в округе выше общероссийских.

На 16 марта выявлено 179 случаев заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 23 человека, девять — на ИВЛ, один пациент скончался.