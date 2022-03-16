Иск о признании Meta экстремистской организацией суд рассмотрит 21 марта

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры России о признании компании Meta экстремистской организацией в понедельник, 21 марта.

Компании Meta принадлежат заблокированные в России соцсети Facebook и Instagram.

11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство попросило суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

Ранее власти отмечали, что блокировки мессенджера WhatsApp добиваться не будут, хотя этот сервис также принадлежит Meta.