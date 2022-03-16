Севастополец, избивший 70-летнего ветерана ФСБ за букву "Z", извинился

В Севастополе задержан 36-летний злоумышленник, избивший посетителя магазина за букву "Z" на машине. Он извинился за свой поступок, сообщает МВД РФ.

"Оперативниками УМВД России по Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Правонарушитель зашёл в один из продуктовых магазинов, ударил пострадавшего по лицу и скрылся. В квартире задержанного прошёл обыск", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На опубликованном МВД ролике мужчина рассказывает, что был пьян, когда напал на пострадавшего, и просит у всего Севастополя прощения.

Напомним, в Минобороны наносят на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине, латинские буквы. Ранее министерство опубликовало фотографии в Instagram и дало пояснения. Так, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". Буква "V" означает выражение "Сила V (в) правде". Еще одна "V" значит "Задача будет выполнена". Эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне.