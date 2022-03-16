В Италии арестована недвижимость бизнесмена Авена

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Италии.

Как объяснили РИА Новости в ведомстве, российский предприниматель владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что совладельцы Альфа-Банка Петр Авен и Михаил Фридман, попавшие под западные санкции, выйдут из состава совета директоров компании. Помимо этого, Фридман, Авен и Герман Хан покинули инвестиционную группу LetterOne.