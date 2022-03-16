16 Марта 2022
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гари котельная (2007) | Фото: Накануне.ru

Уральский поселок Ребристый полностью остался без воды и отопления

На Среднем Урале прокуратура выясняет, что привело к отключению воды и отопления в поселке Ребристый Невьянского района.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в поселке насчитывается 10 многоквартирных домов, в которых проживают 485 человек (в том числе 164 ребенка), а также одна школа и детский сад. Установлено, что с 17 часов 15 марта в Ребристом производилось отключение электроэнергии, из-за чего была остановлена работа местных котельной и скважины. Из-за технологических проблем электричество включили только ближе к ночи. При попытке запуска котельной выяснилось, что водопровод, ведущий из скважины, замерз. Люди остались без воды и отопления.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время подача холодной воды возобновлена. Сейчас производится заполнение системы теплоснабжения в многоквартирных домах, после чего котельную запустят и тепло вернется в дома и социальные объекты.

В надзорном ведомстве намерены дать правовую оценку действиям администрации Невьянска и ресурсоснабжающих организаций по бесперебойному предоставлению жителям коммунальных ресурсов.

Теги: поселок, отопление, проверка, прокуратура



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