В Госдуме предложили заморозить стоимость обучения в вузах и колледжах

В Госдуме предлагают в качестве поддержки семей с детьми в условиях кризиса увеличить число бюджетных мест и заморозить стоимость обучения в высших и средних специальных образовательных учреждениях.

"С этим предложением обращусь в правительство. Если понадобится, разработаем соответствующий законопроект", - сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Стоит отметить, что на такую меру как заморозка стоимости обучения в университетах власти не пошли в пандемию, хотя во время эпидемии коронавируса образование стало одной из самых пострадавших отраслей.