Тюменское УФАС проверяет, почему растут цены на сахар

Тюменские антимонопольщики проводят проверку информации о росте стоимости сахара-песка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В связи с большим количеством обращений граждан, поступивших на "горячую линию", а также по поручению Правительства Российской Федерации, проводится работа по анализу обоснованности повышения цен на сахар-песок в регионе", - говорится в сообщении.

Ведомство направило запросы дистрибьюторам и крупным поставщикам сахарного песка региона, а также региональным торговым сетям. По результатам анализа УФАС планирует установить, в каком звене товаропроизводящей цепочки повысились цены на сахар и выяснить, насколько это обосновано.

В случае нарушения законодательства, УФАС примет меры антимонопольного реагирования вплоть до привлечения виновных лиц к административной ответственности.