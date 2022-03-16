16 Марта 2022
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Полки с сахаром в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

Тюменское УФАС проверяет, почему растут цены на сахар

Тюменские антимонопольщики проводят проверку информации о росте стоимости сахара-песка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В связи с большим количеством обращений граждан, поступивших на "горячую линию", а также по поручению Правительства Российской Федерации, проводится работа по анализу обоснованности повышения цен на сахар-песок в регионе", - говорится в сообщении.

Ведомство направило запросы дистрибьюторам и крупным поставщикам сахарного песка региона, а также региональным торговым сетям. По результатам анализа УФАС планирует установить, в каком звене товаропроизводящей цепочки повысились цены на сахар и выяснить, насколько это обосновано.

В случае нарушения законодательства, УФАС примет меры антимонопольного реагирования вплоть до привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Теги: сахар, УФАС, проверка, цены



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