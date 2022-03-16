BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов в Европе из-за нехватки деталей с Украины

BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов в Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает Financial Times.

Отмечается, что с началом военной операции России вынуждены были закрыться украинские электромонтажные заводы.

По данным Auto Analysis, которую приводит газета, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.

Volkswagen закрыли два европейских завода, включая предприятие Porsche в Лейпциге — пока до конца следующей недели.

При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики с Украины начали возобновлять работу.

Ранее сообщалось, что около 60 компаний, которые отказались осуществлять свою деятельность на территории России, попали в перечень организаций, чье имущество может быть национализировано. В их числе была и Volkswagen.