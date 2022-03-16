Великобритания внесла свердловских депутатов в список санкций

Депутаты Госдумы от Свердловской области были включены в список санкций Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного королевства.

В списке числятся Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия", а также депутаты партии "Единая Россия" Сергей Бидонько, Антон Шипулин, Андрей Альшевских, Жанна Рябцева, Павел Крашенинников, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Максим Иванов и Константин Захаров.

Помимо этого под санкции попали бизнесмены Дмитрий Пумпянский с членами его семьи и Виктор Вексельберг, а также бывший мэр Екатеринбурга, экс-первый вице-губернатор Александр Высокинский и командующий Центральным военным округом ВС РФ генерал-полковник Александр Лапин.

Каждому из перечисленных запрещен въезд на территорию королевства, а их активы в Британии будут заморожены.

Напомним, что 22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. В зале присутствовали 400 депутатов из 450. Как сообщалось, они единогласно приняли решение, проголосовав "за". В свою очередь Жанна Рябцева даже приняла участие во флешмобе "Сима-Ленда", поддержав позицию президента. Там она и объявила о введенных против нее санкциях.