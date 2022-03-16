Павел Дуров подыгрывает Кадырову в троллинге Илона Маска

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
(2018) | Фото: https://t.me/mediatech/4656

Павел Дуров подыгрывает Кадырову в троллинге Илона Маска

Международный троллинг с участием Илона Маска продолжается. Теперь к Рамзану Кадырову и Дмитрию Рогозину присоединился Павел Дуров, создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Напомним, ранее Кадыров начал называть создателя Tesla и SpaceX "Илоной", намекая, на слабость и неготовность Маска к поединку с Владимиром Путиным (на который ранее Маск вызвал российского президента в твиттере).

Маску идея со "сменой пола" пришлась по душе – он даже изменил название своего аккаунта в твиттере на "Илону Маск", а его мама Мэй Маск опубликовала коллаж сына в формате "если бы он был девушкой" и подписала "Илона, ты совершенно идеальна".

В какой-то момент в комментарии к Маску пришел Дуров и написал, что для амерканского бизнесмена в Telegram всегда зарезервирован именной аккаунт t.me/elona.

Теги: павел дуров, троллинг, илон маск, рамзан кадыров, дмитрий рогозин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети