Павел Дуров подыгрывает Кадырову в троллинге Илона Маска

Международный троллинг с участием Илона Маска продолжается. Теперь к Рамзану Кадырову и Дмитрию Рогозину присоединился Павел Дуров, создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Напомним, ранее Кадыров начал называть создателя Tesla и SpaceX "Илоной", намекая, на слабость и неготовность Маска к поединку с Владимиром Путиным (на который ранее Маск вызвал российского президента в твиттере).

Маску идея со "сменой пола" пришлась по душе – он даже изменил название своего аккаунта в твиттере на "Илону Маск", а его мама Мэй Маск опубликовала коллаж сына в формате "если бы он был девушкой" и подписала "Илона, ты совершенно идеальна".

В какой-то момент в комментарии к Маску пришел Дуров и написал, что для амерканского бизнесмена в Telegram всегда зарезервирован именной аккаунт t.me/elona.