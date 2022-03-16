Попавший под санкции глава "СИБУРа" покинул пост

Попавший под санкции ЕС и Великобритании глава "СИБУРа" Дмитрий Конов покидает пост, сообщили Накануне.RU в организации.

"Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг", а также выходит из составов Совета директоров, правления ПАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР". Полномочия правления ПАО "СИБУР Холдинг" после проведения всех необходимых корпоративных процедур будут переданы Совету директоров организации и Правлению ООО "СИБУР" – управляющей организации ПАО", - уточнили в организации.

Организационные изменения произошли "с учётом включения Дмитрия Конова в санкционные списки и направлены на повышение устойчивости бизнеса "СИБУРа" как одной из самых динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии".