16 Марта 2022
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Политика За рубежом
Швейцария и ЕС (2016) | Фото:business-swiss.ch

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против Эрнста и Худавердяна

Швейцария вслед за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и заместитель генерального директора Yandex N.V. Тигран Худавердян.

В санкционный список добавлены 197 физических и 9 юридических лиц. Их активы в Швейцарии будут заморожены.

Как отмечается, санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует санкционному списку ЕС.

Кроме того, подчеркивается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены", передает РИА Новости.

15 марта стал известен список санкций, вошедших в так называемый четвертый пакет, сформированный странами ЕС. Вводят их, напомним, в ответ на проведение военной спецоперации РФ на Украине. Пакет состоит из двух частей: ограничений и персональных санкций. Под ограничения ЕС попал, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.

Теги: швейцария, санкции, россия



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