В Екатеринбурге до начала мая закроют движение на двух улицах

В Екатеринбурге МУП "Водоканал" и "Водопроводно-канализационное хозяйство" перекроют движение транспорта сразу на двух улицах города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с 8 апреля до 6 мая будет закрыта улица Гоголя (от улицы Энгельса до Гоголя, 15а). Транспорт будет направлен по улицам Энгельса, Горького, Куйбышева, 8 Марта, Малышева, Карла Маркса и Белинского.

Кроме этого, перекроют Виражный переулок – от улицы Куйбышева до переулка Шорного. Там нельзя будет проехать с 10 апреля по 3 мая.

Как уточнили в администрации Екатеринбурга, ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.