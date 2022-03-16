В Магнитогорске завели уголовное дело по факту хищения лифта после капремонта

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело о хищении лифтового оборудования после проведенного капремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Весной прошлого года в двух многоквартирных домах "Трансэнерго" были проведены работы по замене лифта. Демонтированное лифтовое оборудование массой свыше 4,5 тыс. кг стоимостью свыше 66 тыс. рублей передано "Трансэнерго" представителям собственников домов.

Однако они отрицают, что получали оборудование или деньги от продажи металлолома. Фактическое местонахождение металлолома им неизвестно.