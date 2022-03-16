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Уничтожение памятника Ленину и образами солдат Красной Армии с надписью &quot;Мир отстоим!&quot; в селе Икряное Астраханской области (2022) | Фото: vk.com/parfenov_denis / Денис Парфенов

В Астраханской области снесли советский мемориал с лозунгом "Мир отстоим"

В Астраханской области снесены мемориальная стела с патриотическим лозунгом "Мир отстояли! Мир отстоим!", портретом Владимира Ленина и образами солдат Красной Армии. Об этом на своей странице во "Вконтакте" сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов.

"В одном из районных центров Астраханской области муниципальные власти варварски демонтировали мемориальную стелу с патриотическим лозунгом "Мир отстояли! Мир отстоим!", портретом Владимира Ленина и образами солдат Красной Армии. Со слов местных чиновников, решение связано "с невозможностью реставрации"", - написал Парфёнов.

Подобные "нелепые отговорки" не только не выдерживают никакой критики, но и выглядят откровенным издевательством, считает депутат.

"Кто довёл памятник до такого состояния? Кто принимал решение о сносе? В условиях, когда общество находится в состоянии повышенной тревожности из-за событий на Украине и сложного отношения к военной операции, уничтожение памятника с Лениным и лозунгом о мире выглядит как идеологическая диверсия", - полагает Парфёнов.

Он напомнил, что "одним из первых мероприятий нацистско-бандеровских преступников после прихода к власти на Украине в 2014 г. в результате госпереворота стал так называемый "ленинопад" - массовый снос памятников Ленину, уничтожение советского культурного наследия, разгул антикоммунизма и русофобии".

Депутат направил запрос в прокуратуру, он настаивает на разбирательстве и восстановлении памятника в первозданном виде.

Теги: Владимир Ленин, памятник



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