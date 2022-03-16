Наталья Поклонская: "Готова защищать и Россию, и Украину"

Наталья Поклонская осудила "любой национализм и граничащий с ним фанатичный патриотизм", которые приводят "к самым непредсказуемым последствиям".

Экс-прокурор Крыма, а ныне – замглавы Россотрудничества написала в Telegram-канале пост, посвященный годовщине крымского референдума. Она в очередной раз напомнила, что является украинкой, как и многие жители России.

"Сегодня мы оказались в ситуации, о которой нельзя было и подумать... Мы всем Крымом и Севастополем (да и, наверное, всё человечество) желаем скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Радоваться сейчас мало кому хочется — если вообще хочется... Лично я неразрывно связываю себя с моими двумя Родинами — Украиной и Россией. Как и в 2014 году, готова защищать и Россию, и Украину — искренне и с любовью к людям", - написала Поклонская.