Песков: Кремль не анонсирует переназначение Набиуллиной главой Центробанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать, чью кандидатуру главы Центробанка Владимир Путин внесет на следующей неделе.

По его словам, Кремль никогда не анонсирует такие решения.

"Когда президент внесет, тогда и внесет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российские СМИ сообщали, что Набиуллина, якобы, хотела подать заявление об отставке после начала спецоперации, но его не приняло руководство. В Кремле, впрочем, заявили, что ничего не знают об этом желании главы ЦБ.

15 марта стало известно, что Набиуллина не вошла в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, созданной из-за введения в отношении РФ санкций после начала военной операции России на Украине.