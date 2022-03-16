16 Марта 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.tupolev.ru

РФ может задействовать резерв по производству Ил-96 и Ту-214 – вице-премьер Борисов

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов считает, что "паузы в работе российских предприятий авиационной промышленности нет и не будет". Так он описал ситуацию с проектами МС-21 и SSJ100 ("Суперджет"). Оба проекта сейчас проходят стадию испытаний максимально импортозамещенных версий (например, в них российские двигатели, хотя и иностранных комплектующих еще очень много).

По словам Борисова, на фоне санкций "Россия форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ100", передает "Прайм".

Также вице-премьер сообщил, что "Россия проанализирует потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, может задействовать резерв по их дополнительному производству". Отметим, что МС-21 и Ту-214 являются "одноклассниками" – это узкофюзеляжные среднемагистральные самолеты. Их западные конкуренты – крайне распространенные в российских авиакомпаниях Airbus семейства 320 и Boeing 737. "Суперджет" является ближнемагистральным самолетом и не сможет заменить Airbus и Boeing на трассах вроде Москва-Владивосток. Ил-96 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, однако он значительно проигрывает в топливной эффективности (из-за двигателей) американским и европейским самолетам.

Теги: юрий борисов, авиастроение, мс-21, ssj100, ил-96, ту-214



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