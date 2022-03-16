ПАСЕ объявила Приднестровье "территорией, оккупированной Россией"

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила Приднестровье "территорией, оккупированной Российской Федерацией". Это не что иное, как попытка заманить Молдову в геополитические игры Запада, считает исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

"Мы видим, что некоторые внешние силы пытаются втянуть Молдову в конфликт между Россией и Украиной", - сказал Батрынча.

Он призвал власти Молдовы выступить против. Поправка была внесена поспешно, а с делегацией Молдовы даже не консультировалась. Но возражений со стороны Кишинева не прозвучало. При этом из 450 делегатов проголосовало чуть более 200, а сессия имела смешанный характер: физическое и онлайн-участие, что вызывает ряд вопросов.

"Кстати, а как "признание Приднестровья оккупированной Россией территорией" согласуется с тезисом "нейтральное государство"?" - написал молдавский политик Михаил Ахремцев.