16 Марта 2022
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окно, ребенок, мягкая игрушка (2018) | Фото: arnapress.kz

В Тюмени нашли ребенка-Маугли: мальчик вдоволь не ел, не ходил в школу и жил взаперти

В Тюмени нашли ребенка-Маугли. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области, мальчик 2007 года рождения вдоволь не ел, сидел в квартире, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу и сильно отстает в развитии. До такого состояния его довели собственные родители.

Сообщается, что ребенок вместе с матерью жил в квартире на ул. Полевая. Мать нигде не работает, ведет затворнический образ жизни и никому не открывает двери.

Спасти ребенка удалось с помощью сестры женщины, которая смогла уговорить родственницу открыть опеке двери квартиры.

"Детский педагог-психолог одного из тюменских детских центров выявила у ребенка ярко выраженную педагогическую запущенность. У него нет полиса медицинского страхования. Хотя мальчик не нуждается в госпитализации, но у него наблюдается психическое отклонение и требуется консультация врача психиатра. Приглашенный врач-психиатр выявил отклонения и у матери ребенка, но затруднился поставить точный диагноз. Родительница не смогла объяснить социальной комиссии почему ее сын не ходит в школу, но заявила, что у нее нет денег, чтобы собрать на учебу. По словам женщины, бывший муж "применяет к ней насилие, а ребенка бьет злая свекровь, которая намеревается выселить ее с сыном из своей квартиры", - говорится в сообщении.

Однако проверка показала, что отец ребенка ушел от его матери и живет в Москве, с семьей отношений не поддерживает, и, соответственно, избивать бывшую жену не мог. С сыном отец не общается и отношений не поддерживает.

Оснований для изъятия ребенка из семьи психолог не нашел, однако указал, что необходимо социальное сопровождение. Семье был передан продуктовый набор.

"По закону, суд вправе ограничить родителей в правах, если их поведение опасно для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родительских прав. Если родители не исправятся в течение шести месяцев после судебного решения об ограничении в родительских правах, то опека вправе подать в суд иск уже о лишении супругов родительских прав", - сообщили в суде.

Теги: ребенок, маугли, мальчик, мать



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