16 Марта 2022
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин проведёт "важное и продолжительное" совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов

Уральский полпред Владимир Якушев примет участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. Встречу, которую возглавит президент Владимир Путин, анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ожидается "содержательное выступление главы государства". Затем доклады сделают мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, руководитель Бурятии Алексей Цыденов и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Песков заметил, что мероприятие будет "важным и продолжительным".

Теги: Владимир Путин, Владимир Якушев, совещание



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