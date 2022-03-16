Путин проведёт "важное и продолжительное" совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов

Песков заметил, что мероприятие будет "важным и продолжительным".

По словам Пескова, ожидается "содержательное выступление главы государства". Затем доклады сделают мэр Москвы Сергей Собянин , вице-премьер Марат Хуснуллин , губернатор Новгородской области Андрей Никитин , глава Татарстана Рустам Минниханов , губернатор Калининградской области Антон Алиханов , руководитель Бурятии Алексей Цыденов и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Уральский полпред Владимир Якушев примет участие в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. Встречу, которую возглавит президент Владимир Путин , анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .





