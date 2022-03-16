Песков назвал действия Запада в отношении бизнесменов бандитизмом на государственном уровне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах священной неприкосновенности частной собственности и опасность ведения там бизнеса.

По его словам, многие ведущие страны по сути являются и международными предпринимателями, потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус.

"Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле назвали заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом. Россия не оставит без ответа анонсированные санкции в случае их принятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры", - сказал он.