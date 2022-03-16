16 Марта 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали компромиссным "шведский вариант" демилитаризации Украины

Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева и может рассматриваться в качестве компромиссного варианта, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что шведский вариант демилитаризации предложила украинская сторона.

"Стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - заявил Мединский.

Стоит отметить, что нейтралитет Швеции довольно условен. В 1994 году Швеция присоединилась к программе НАТО "Партнерство во имя мира", с 1997 года является ассоциативным членом Совета евроатлантического партнерства. На территории Швеции находятся учебные центры программы "Партнерство во имя мира".

Теги: демилитаризация, дмитрий песков, украина, переговоры



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