Россия отдала Штатам "платежку" по госдолгу

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о выплате госдолга РФ.

"Возможность выполнять обязательства по госдолгу зависят не от России. Платёжку отдали. Теперь мяч – на стороне американских властей", - цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в России отсутствуют предпосылки или основания для дефолта. При этом депутат уточнил, что Центробанк и исполнительные власти "должны определяться", платить ли по долгам зарубежным странам.