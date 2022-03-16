РПЛ опубликовала расписание "Урала" до конца сезона. Игра со "Спартаком" – 7 мая

Сегодня Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей чемпионата-2021/22 на апрель и май – с 23-го по 30-й туры. Свой точный график до конца сезона узнал и екатеринбургский "Урал".

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, 23-й тур начнется в пятницу, 1 апреля – в этот день состоится единственный матч "Рубин" – "Химки". А последний тур нынешнего сезона состоится в субботу, 21 мая. Все встречи будут сыграны в одно время – 17:00.

Расписание подопечных Игоря Шалимова выглядит следующим образом (время начала матчей указано московское):

23-й тур

3 апреля (воскресенье), ЦСКА – "Урал", 16:30

24-й тур

10 апреля (воскресенье), "Урал" – "Крылья Советов", 12:00

25-й тур

16 апреля (суббота), "Зенит" – "Урал", 16:30

26-й тур

23 апреля (суббота), "Урал" – "Уфа", 14:00

27-й тур

30 апреля (суббота), "Динамо" – "Урал", 14:00

28-й тур

7 мая (суббота), "Урал" – "Спартак", 14:00

29-й тур

15 мая (воскресенье), "Урал" – "Рубин", 14:00

30-й тур

21 мая (суббота), "Арсенал" – "Урал", 17:00.

Напомним, на этой неделе "Урал" объявил, что многолетний капитан команды Денис Кулаков покинул клуб из Екатеринбурга. Контракт с украинским защитником был приостановлен.