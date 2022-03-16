Госрегулирование цен на бензин может вызвать дефицит топлива - участники рынка

Комитет Госдумы по промышленности торговли предлагает правительству ввести госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо, заявил глава комитета Владимир Гутенев ("Единая Россия").

По его словам, такими полномочиями кабмин РФ предлагается наделить на время действия западных санкций. Правительство сможет устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизель.

Примечательно, что резких скачков цен на топливо, по заявлениям самого правительства, в последнее время удается избегать, так что введение госрегулирования не выглядит очевидно необходимой мерой.

Представители бизнеса видят риски. В отрасли опасаются, что госрегулирование может нарушить уже действующие механизмы сдерживания цен, негативно сказаться на инвестициях в бизнес и привести к риску дефицита топлива, пишут "Известия".