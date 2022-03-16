Челябинский завод промышленных тракторов получил предостережение за высказывания о росте цен

УФАС выдало предостережение представителю Челябинского завода промышленных тракторов, который публично заявил о возможном увеличении стоимости выпускаемой продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство указало, что подобное прогнозирование может спровоцировать рост цен на данном рынке. Такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ранее председателю комитета по агропромышленной политике регионального отделения "Опоры России" Евгению Фомину выдано предостережение УФАС из-за заявления о возможном росте цен на продукты питания на территории региона.