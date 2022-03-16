Пушилин: На помощь ДНР могут прийти 20 тысяч добровольцев

Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире "Соловьёв Live" сказал, что более 20 тысяч добровольцев из разных стран выразили готовность присоединиться к специальной военной операции на стороне ДНР.

Пока Донбасс справляется своими силами при помощи России, но добровольцев держат в поле зрения, чтобы можно было в любой момент к ним обратиться, сказал Пушилин.

А вот усиление ПВО необходимо, так как ВСУ могут в любой момент запустить по центру Донецка "Точку-У", подчеркнул он. По ДНР было выпущено уже более 15 этих ракет.