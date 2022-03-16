E.ON: Выход из проекта "Северный поток" не обсуждается

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил, что не планирует выходить из проекта "Северный поток".

По словам главы компании Леонарда Бирнбаума, выход из проекта не обсуждается, передает ТАСС.

Напомним, ранее власти Германии в качестве санкции за военную операцию России на Украине приостановили сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Сегодня концерн "E.ON" объявил, что перестал покупать природный газ у российских компаний. По словам главы компании, "российский рынок не входит в число наших целевых регионов".