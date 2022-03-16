Дружинникам Среднего Урала разрешили применять силу на митингах

Народные дружины могут разрешать конфликты на митингах в Свердловской области, применяя физическую силу. Данный пункт содержится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Министерства общественной безопасности региона.

Исходя из сведений в документе, народные дружины, в число которых также могут входить и члены казачьих сообществ, теперь могут привлекаться в качестве надзора за соблюдением безопасности на общественных мероприятиях. При противоправных действиях со стороны участников акций, дружинники могут требовать прекратить данные действия, применять к нарушителям физическую силу, а также оказывать полиции содействие при выполнении их обязанностей.

При этом народные дружины при выполнении своих обязанностей находятся под защитой государства, в связи с чем граждане, противящиеся указаниям дружинников, привлекаются к административной ответственности по ст. 19.36 КоАП. За нарушение данной статьи предусмотрен штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей.

В документе также сказано, что МОБ опирался в своих рекомендациях на Федеральный закон №44 "Об участии граждан в охране общественного порядка".