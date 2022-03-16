16 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Немецкий концерн "E.ON" перестал покупать природный газ у российских компаний

Немецкий энергетический концерн "E.ON" перестал покупать природный газ у российских компаний.

"Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. "E.ON" не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе. Мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов", - цитирует ТАСС заявление генерального директора "E.ON" Леонарда Бирнбаума.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Накануне.RU отметил, что "газ для Европы — это ситуация нерешаемая, потому что заместить газ очень сложно".

"В Европе предложили мероприятия по замещению, но даже при тех фантазиях, которые они нарисовали, в лучшем случае они могут заместить треть российских поставок. А все остальное – экономия, переход на другие источники энергии, включая уголь", - сказал Пикин.

Теги: E.ON, газ



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