Росгвардия отразила атаку неонацистов, пытавшихся отбить Каховскую ГЭС

Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине.

На сайте ведомства, гидроэлектростанция "была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам".

Отмечается, что бойцы Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию. Через ГЭС был организован зеленый коридор.

Накануне сообщалось, что город Бердянск на Азовском побережье Запорожской области Украины взят под контроль Росгвардии. Ранее он был "демилитаризован российской армией".