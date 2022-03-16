16 Марта 2022
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Экономика Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Шереметьево временно закрывает терминалы E и D и третью взлетную полосу

Столичный аэропорт Шереметьево на фоне сокращения рейсов сообщил о временном выводе из эксплуатации терминалов Е и D, а также третье взлетно-посадочной полосы. Также компания приостановила реализацию инвестпроектов и пытается сократить непроизводственные расходы.

"Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство Шереметьево предприняло ряд управленческих решений: приостановлены инвестиционные проекты; существенно сокращены все непроизводственные расходы; перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы; временно выведены из эксплуатации терминалы E и D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций", - цитирует агентство "Москва" сообщение аэропорта.

Теперь производственная деятельность Шереметьево сосредоточена в северном терминальном комплексе (терминалы B и С).

С 15 марта закрыт подземный межтерминальный переход между комплексами, попасть из одного терминала в другой можно будет на поезде, курсирующем с интервалом в семь минут.

Теги: шереметьево, терминал, закрытие, взлетно-посадочная полоса, аэропорт



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