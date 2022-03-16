16 Марта 2022
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Бешенство, бешенная собака, бешенное животное (2017) | Фото: https://vk.com/

В Нижневартовске из-за нападения собак на мужчину завели дело по статье "Халатность"

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за нападения собак на мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 13 марта на территории производственной базы на ул. Индустриальная, 33, стая собак набросилась на 40-летнего мужчину. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Местные СМИ сообщали, что мужчина попал в реанимацию.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Теги: бездомные собаки, нападение, халатность



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