В Нижневартовске из-за нападения собак на мужчину завели дело по статье "Халатность"

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за нападения собак на мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 13 марта на территории производственной базы на ул. Индустриальная, 33, стая собак набросилась на 40-летнего мужчину. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Местные СМИ сообщали, что мужчина попал в реанимацию.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.