Подоляка заявил о нарушении украинскими олигархами договоренностей с Россией

Военный эксперт Юрий Подоляка, который в 2014 году был вынужден покинуть Украину, заявил, что украинские местные элиты обманули Россию.

Он рассказал, что знает о закулисных переговорах, которые велись до военной спецопераци, и теперь уже можно о них рассказать, так как они были нарушены и отброшены навсегда.

"Были договоренности с представителями элит городов юга и востока Украины. И они в случае наступления обещали сдать города. Весь ход боевых действий под Харьковом первого дня 24 февраля говорил о том, что российская армия выполняла именно этот план - быстрое отрезание города от остальной Украины, чтобы местная власть провозгласила новую украинскую власть. Но она ударила в спину и поддержала действующий режим", - сказал Подоляка.

По этой причине российские войска и понесли неожиданные потери в первые дни спецоперации, уверен эксперт. Но это полностью развязывает России руки, подчеркнул он.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков также высказывался о том, что российская армия в первые дни действовала слишком мягко, видимо, ожидая другого отношения.