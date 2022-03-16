Абрамович из-за санкций не сможет оплатить аренду земли в Лондоне, - СМИ

Российский миллиардер Роман Абрамович из-за санкций не может оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на DailyStar и Daily Mail.

Формально собственником владений считается монарх. Бизнесмен должен ежегодно платить за нее около 10 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) в казну Великобритании. Однако Абрамович не сможет этого сделать, так как его активы на территории страны заморозили. В случае возникновения задолженности по аренде участка миллиардер рискует лишиться недвижимости.

10 марта власти Великобритании ввели санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов, связанных, по мнению Лондона, с Кремлем и Владимиром Путиным.

Ранее власти Великобритании заявили о намерении арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов. В связи с этим сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович пытается продать всю свою недвижимость в этой стране. 3 марта он объявил о решении продать футбольный клуб "Челси", которым он владеет около 20 лет.