Абрамович из-за санкций не сможет оплатить аренду земли в Лондоне, - СМИ

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Абрамович из-за санкций не сможет оплатить аренду земли в Лондоне, - СМИ

Российский миллиардер Роман Абрамович из-за санкций не может оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на DailyStar и Daily Mail.

Формально собственником владений считается монарх. Бизнесмен должен ежегодно платить за нее около 10 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) в казну Великобритании. Однако Абрамович не сможет этого сделать, так как его активы на территории страны заморозили. В случае возникновения задолженности по аренде участка миллиардер рискует лишиться недвижимости.

10 марта власти Великобритании ввели санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов, связанных, по мнению Лондона, с Кремлем и Владимиром Путиным.

Ранее власти Великобритании заявили о намерении арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов. В связи с этим сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович пытается продать всю свою недвижимость в этой стране. 3 марта он объявил о решении продать футбольный клуб "Челси", которым он владеет около 20 лет.

Теги: абрамович, лондон, особняк, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети