Шахматист Карякин проведёт турнир для юных беженцев с Донбасса

В Подмосковье при участии известных гроссмейстеров пройдёт турнир по шахматам для юных беженцев ЛДНР.

16 марта в образовательном центре "Созвездие" в Красногорске российский гроссмейстер, участник матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин проведёт турнир и мастер-класс "Шахматы дружбы" для беженцев из ЛДНР. Самые талантливые и юные шахматисты сыграют партию с чемпионом мира по быстрым шахматам.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Московской области и международного проекта "Память народа: во имя мира". В жюри турнира вошли президент федераций шахмат Москвы и Центрального федерального округа, президент и генеральный директор ООО "КФС-групп" Сергей Лазарев, международный мастер по шахматам, исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов, директор АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта "КАИССА", мастер ФИДЕ по шахматам, автор книги "Настольная книга учителя шахмат" Эльвира Уманская.

Напомним, ранее международная шахматная федерация (FIDE) открыла дисциплинарное дело против Карякина. Федерация осудила публичное высказывание Карякиным своей политической позиции - гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.