Шахматист Карякин проведёт турнир для юных беженцев с Донбасса

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Московская область
Сергей Карякин, шахматист (2017) | Фото: ruchess.ru

Шахматист Карякин проведёт турнир для юных беженцев с Донбасса

В Подмосковье при участии известных гроссмейстеров пройдёт турнир по шахматам для юных беженцев ЛДНР.

16 марта в образовательном центре "Созвездие" в Красногорске российский гроссмейстер, участник матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин проведёт турнир и мастер-класс "Шахматы дружбы" для беженцев из ЛДНР. Самые талантливые и юные шахматисты сыграют партию с чемпионом мира по быстрым шахматам.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Московской области и международного проекта "Память народа: во имя мира". В жюри турнира вошли президент федераций шахмат Москвы и Центрального федерального округа, президент и генеральный директор ООО "КФС-групп" Сергей Лазарев, международный мастер по шахматам, исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов, директор АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта "КАИССА", мастер ФИДЕ по шахматам, автор книги "Настольная книга учителя шахмат" Эльвира Уманская.

Напомним, ранее международная шахматная федерация (FIDE) открыла дисциплинарное дело против Карякина. Федерация осудила публичное высказывание Карякиным своей политической позиции - гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Теги: Сергей Карякин, шахматы, турнир, Подмосковье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети